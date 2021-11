Monaco réclame 50M€ pour sa pépite des Bleus, deux retours à Rennes, inquiétude pour Savanier

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS Monaco : Tchouaméni c'est 50 M€ !

Intéressant depuis ses débuts en équipe de France A, Aurélien Tchouaméni (21 ans) a vu sa cote s'envoler à l'AS Monaco. Acheté pour 18 M€ aux Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain serait valorisé à 50 M€ sur le marché selon Tuttomercatoweb. Une somme élevée qui ne freine cependant pas les ardeurs du Real Madrid, de Chelsea ou encore de Manchester United, dans l'optique du remplacement de Paul Pogba. Notons que la Juventus est aussi sur les rangs.

Rennes : Genesio annonce deux retours...

Samedi contre Montpellier, Bruno Genesio pourrait composer avec deux retour majeurs au Stade Rennais : ceux de Jérémy Doku et Jonas Martin. S'il n'a plus joué depuis le 22 août dernier, le jeune ailier belge est apte selon son coach qui s'est exprimé en conférence de presse : « On verra s’il est capable d’intégrer le groupe dès samedi, ou si c’est encore un peu trop tôt ». Absent moins longtemps et remis de sa blessure à la cuisse, Martin sera dans le groupe.

… Face à un Montpellier qui s'inquiète pour Savanier

De retour de suspension, Téji Savanier pourra-t-il démarrer la rencontre au Roazhon Park avec le MHSC ? Le doute est permis. Comme le rapporte le Midi Libre, le capitaine montpelliérain a été victime d'un coup à la cheville et ne s'est pas entrainé ces derniers jours. Une décision sera prise demain le concernant. En revanche, on verra bien Arnaud Souquet et Maxime Estève, qui étaient légèrement touchés et sont bien aptes... Ainsi que Matheus Thuler, remis de sa blessure contractée au Parc face au PSG.

SCO Angers : Bernardoni sort du silence sur sa maladie

Absent depuis deux semaines et forfait face à Lille (1-1) avant la trêve, Paul Bernardoni ne sera pas apte ce week-end contre Lorient (dimanche, 15 heures). Le gardien, qui souffrirait d'une infection pulmonaire, a néanmoins donné des nouvelles rassurantes sur Twitter : « Il n'y a rien d’alarmant. Il faut savoir prendre son temps, si l’on ne veut pas le perdre à recommencer. Après en avoir discuté avec le staff ainsi que l’équipe médicale, mon absence sera plus longue que prévue. Il va falloir être patient ».

FC Lorient : de la casse chez les Merlus

Pour ce match dans le Maine-et-Loire, Lorient s'arrache aussi les cheveux. Déjà privé de Jérôme Hergault (suspendu), Moritz Jenz (ischio) et Stéphane Diarra (cuisse), Christophe Pelissier a encore des doutes sur trois joueurs qui ne se sont pas entraînés cette semaine : Fabien Lemoine (mollet), Thomas Monconduit (cuisse) et Vincent Le Goff (ischio). Les trois hommes sont espérés à l'entraînement vendredi ou au pire samedi et ne sont pas encore officiellement forfaits.