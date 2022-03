Monaco récupère deux cadres pour l'OM, Nice s'inspire de l'OL, Bordeaux intervient pour Ignatenko

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS Monaco : deux retours majeurs pour l'OM

Philippe Clément, le coach monégasque, a confirmé deux bonnes nouvelles pour OM – Monaco. Forfaits à Nantes et sur les matchs précédents, Benoît Badiashile (cuisse) et Aleksandr Golovin (gêne musculaire) seront disponibles mais « pas prêts pour jouer 90 minutes » selon le technicien belge qui a annoncé un doute sur la présence de Guillermo Maripan. Le Chilien est sorti touché au genou de la demi-finale de Coupe de mercredi. Même s'il a joué en réserve il y a quelques jours, Cesc Fabregas n'est pas encore apte pour dimanche soir (20h45).

Nice muscle sa formation... et s'inspire de l'OL

Désireux de jouer dans la cours des grands au niveau du recrutement de jeunes talents, l'OGC Nice a renforcé son maillage de recrutement à la formation. Selon L'Equipe, ils sont désormais 13 à travailler pour le compte des Aiglons avec pour objectif de ramener la formation du Gym parmi les meilleures en France. « Là où, avant, on était à la bagarre pour le deuxième choix au niveau de la qualité des joueurs, aujourd'hui, on arrive à être à la bagarre pour les meilleurs jeunes de France », assène Julien Fournier. Et le directeur général a un modèle chez qu'il il pioche et dont il veut copier l'identité : « Il y a aussi une question de culture club. Sur ce point, je prends Lyon en exemple ».

Girondins : Gérard Lopez s'est investi personnellement pour Ignatenko

Assommé par la guerre dans son pays, l'ukrainien Danylo Ignatenko est un peu plus serein aux Girondins de Bordeaux. La raison ? Sa famille a désormais pu quitter les bombardements russes à Kiev pour la frontière slovaque et débarquera probablement en Gironde dans les prochains jours. Comme l'a fait savoir David Guion en conférence de presse, Gérard Lopez s'est investi personnellement pour rendre la chose possible. L'Equipe affirme que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a usé de ses contacts au gouvernement pour accélérer les choses.

Stade Brestois : Der Zakarian confirme les difficultés de Belaïli

Star en Algérie, Youcef Belaïli a encore du mal à s'adapter au Stade Brestois. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a reconnu que les débuts du Fennec étaient poussifs mais normaux : « Il doit s'acclimater à la Ligue 1 qui est très intense. À lui de travailler. Pour l'instant, il a fait une bonne prestation contre l'ESTAC. Il est un peu en souffrance physiquement mais c'est normal ».

SCO Angers : pas de changement de goal pour Rennes

En conférence de presse, Gérald Baticle a confirmé Danijel Petkovic dans son statut de titulaire pour Stade Rennais – SCO Angers. Malgré ses boulettes face à Lens et des prestations moyennes, le Monténégrin garde la confiance de Gérald Baticle : « Dès la fin du match​, il ​a eu le soutien de ses partenaires, le notre. On travaille ensemble très dur pour qu’il retrouve la confiance et son meilleur niveau. Pour moi, il n’y a pas de débat pour ce week-end. Danijel reste n°1 ». Anthony Mandréa sera donc sur le banc au Roazhon Park.

​Reims – Strasbourg : Oscar Garcia peut souffler, l'infirmerie se vide

Dimanche (15h), le Stade de Reims reçoit le RC Strasbourg à Delaune et, pour Oscar Garcia, c'est déjà le bout du tunnel concernant la cascade de blessures qui s'abat sur l'équipe. En plus du capitaine Yunis Abdelhamid, l'Espagnol va récupérer Jens Cajuste, Valon Berisha, Anastasios Donis et Moreto Cassama. Un léger doute concerne encore Mitchell van Bergen (malade), Ghislain Konan (dos et genou) et Moussa Doumbia (adducteurs) mais le trio n'est pas encore officiellement forfait. Seuls Thomas Foket, El Bilal Touré et Hugo Ekitike sont annoncés forfaits. Pour le Belge, son retour est fixé à la semaine prochaine...

RC Strasbourg : Ajorque, Thomasson et Djiku auraient pu être... rémois

Ce samedi, L'Equipe consacre un long portrait à Loïc Désiré (46 ans), ancien scout de l'Ajax Amsterdam en France (2002-2014) désormais recruteur en chef du RC Strasbourg. Si l'intéressé est discret, il est aussi efficace. En effet, comme le rapporte le quotidien, le match Reims – RCSA s'est souvent joué avec lui sur des dossiers séduisants comme Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Alexander Djiku. A chaque fois, c'est Désiré qui en est sorti vainqueur...