L'AS Monaco va savoir, la priorité de Favre le snobe à l'OGC Nice, Reims prépare l’après-Ekitike

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS Monaco : fixé à midi sur son sort en C1

L’AS Monaco connaîtra vers midi son sort pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Non tête de série parmi les équipes engagées, le club de la Principauté peut tomber d’entrée sur du lourd, à savoir le Benfica Lisbonne, 3e du championnat portugais et surtout quart-finaliste de la dernière C1. Ses autres adversaires potentiels sont les Glasgow Rangers, vice-champions d’Écosse et récents finalistes de la Ligue Europa, le PSV Eindhoven, vice-champion des Pays-Bas, et le vainqueur de la double confrontation entre Fenerbahçe, vice-champion de Turquie, et le Dynamo Kiev, 2e du Championnat ukrainien lors de l’interruption de la compétition, en février, à cause de l’invasion russe. Le match aller de ce 3e tour se disputera le 2 ou le 3 août, et le retour le 9 août.

OGC Nice : Favre snobé par Sommer ?

Lucien Favre aurait apprécié disposer lors du premier stage de l’OGC Nice au Portugal d’au moins trois recrues. Jusqu’à présent, le technicien suisse n’a vu arriver que l’ailier roumain du Rapid Bucarest Rares Ilie (19 ans). Depuis plus d’une semaine, le Gym avait trouvé un accord avec Mönchengladbach pour le transfert de Yann Sommer (33 ans). Le gardien suisse avait entre les mains un contrat prêt à signer mais, depuis quelques jours, le portier du Borussia s’interroge. Selon L’Équipe, il ne serait plus si enclin à rejoindre la Côte d’Azur ! En interne, au Gym, la confiance qui était de mise depuis des jours s’est effritée ces dernières heures. Ce revirement, s’il trouve un prolongement concret, serait un vrai revers dans la campagne de recrutement menée par Dave Brailsford, particulièrement attendu sur ce dossier.

Stade de Reims : Caillot prépare l’après Ekitike

Prêté avec option d’achat obligatoire par le Stade de Remis au PSG? Hugo Ekitike attend désormais son visa pour rejoindre ses futurs coéquipiers en stage au Japon. En attendant, l’attaquant a fait ses adieux au Stade Reims où il va être remplacé au mercato estival. « Nous allons remplacer Hugo, a fait savoir le président Jean-Pierre Caillot à L’Union. Nous restons évidemment en éveil durant ce mercato afin de flairer les bons coups sans déroger à notre ligne de conduite. »

FC Lorient : Moffi vers l’Italie ?

Sous contrat au FC Lorient jusqu’en juin 2024, Terem Moffi (23 ans) pourrait quitter les Merlus dès ce mercato estival. Selon Ignazio Genuardi, l’attaquant nigérian est ciblé par des clubs italiens. « À l’image de la Salernitana (en parallèle des négociations pour Dia de Villarreal), Bologne se penche aussi sur le cas de l’attaquant international nigérian Moffi, a indiqué notre consultant transferts sur Twitter. Un dossier compliqué mais une vraie piste pour renforcer l’attaque de Mihajlovic. »

ESTAC : un phénomène de Liga en approche ?

En pleine préparation estivale mouvementée, de par les résultats inquiétants en amicaux et la situation précaire de Bruno Irles sur le banc de touche, l’ESTAC planche sur le mercato. Selon Foot Mercato, le club aubois cible Matchoi Djalo (Paços de Ferreira). Entré dans l'histoire du championnat portugais en étant le joueur le plus jeune à y évoluer face à Benfica, à l'âge de 16 ans et 122 jours, le virevoltant milieu offensif attire le regard d’Everton, Southampton, Newcastle, Arsenal, Troyes et e Stade de Reims. Foot Mercato annonce que Troyes pourrait rafler la mise, ses dirigeants ayant entamé des discussions avec le représentant du joueur et son club. Le latéral droit danois Andreas Bruus (23 ans) s’est lui engagé pour cinq ans.