Un ex de Manchester United dans le viseur de l'AS Monaco, le RC Strasbourg vise un pactole européen, Belaïli prolongé à Brest ?

AS Monaco : un ancien buteur de Manchester United dans le viseur

Lancé dans son sprint final, l'AS Monaco commence également à préparer l'avenir. Si l'on en croit Sky Sports, le club du Rocher aurait des vues sur l'ancien international nigérian de Manchester United Odion Ighalo (32 ans), lequel évolue depuis quelques mois sous les couleurs d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. Il faut dire que le Super Eagle a retrouvé la grande forme, lui qui reste sur sept buts lors de ses six premiers matchs dans le Golfe. L'ASM devra débourser aux alentours de 3 M€ pour rapatrier Ighalo, sous contrat avec le club saoudien jusqu'en 2023.

… Et une pépite de National 1 en approche ?

Si l'on en croit l'excellent Loïc Tanzi (RMC), l'AS Monaco envisage aussi de faire signer le prometteur Djamal Moussadek (Le Mans, 20 ans). Apparu à 15 reprises cette saison en National 1, le défenseur pourrait être recruté gratuitement à l'issue de son contrat en juin avant de filer en prêt s'aguerrir.

En fin de contrat avec Le Mans (N1), Djamal Moussadek est courtisé par l'AS Monaco qui aimerait faire signer le défenseur central (2002 - 15 matches cette saison) avant de le prêter. D'autres clubs de Ligue 1 sont également sur le coup #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 26, 2022

Stade Brestois : Youcef Belaïli prêt à rester à Brest ?

Buteur lors de la victoire du SB29 à Metz le week-end dernier, Youcef Belaïli commence à se plaire en Bretagne. Si les premières semaines du Fennec ont été compliquée, l'intéressé commence à se voir durer plus longtemps que six mois à Brest. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à Ouest-France : «Je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine, mais je suis bien ici. On verra avec la direction». Sans club suite à son départ du Qatar SC en fin d'année 2021, Belaïli n'avait signé que pour six mois à Brest en provoquant un boum monumental sur les réseaux sociaux du club...

SCO Angers : le Mercato de Boufal déjà ruiné ?

Si Sofiane Boufal (28 ans) laissait entendre qu'il pourrait quitter le SCO Angers cet été à l'issue de son cycle de deux ans et à deux ans du terme de son contrat, les plans du dribbleur marocain pourraient bien être contrariés par son ultime blessure aux ischios. En effet, le journaliste Nabil Djellit croit savoir que si son club n'a communiqué que sur une absence jusqu'à la fin de saison, cette blessure pourrait le maintenir éloigné des terrains pour quatre mois avec un retour au mieux en septembre.

Blessure aux ischios, plus grave que prévu pour Boufal. Ça ne sent pas bon pour le dribbleur marocain. On n'est pas prêt de le revoir... Retour Septembre ? — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 26, 2022

RC Strasbourg : un pactole grâce à l'Europe

Actuel sixième de Ligue 1, le RC Strasbourg pourrait gagner gros en cas de qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le site Alsasports a fait le point sur les gains immédiats du Racing en fonction des participations européennes. L'accessit en Ligue Europa Conférence rapporterait 3 M€. Pour la Ligue Europa, ce serait à minima 3,6 M€ mais c'est bien la Ligue des Champions qui permettrait aux « Ciel et blanc » de changer de galaxie avec 15,6 M€ en cas d'accession à la phase de groupe où chaque victoire rapporte 2,8 M€ (contre 930 000€ le nul).

Troyes met la pression sur les arbitres avant le sprint final

C'est devenu une mode en Ligue 1 et l'ESTAC y a aussi succombé d'après L'Equipe. Déçu de l'arbitrage du match face à Nice où le club aubois s'estimé lesé de trois penaltys, Troyes a envoyé un courier à la Direction technique de l'arbitrage (DTA) pour réclamer des explications et se plaindre du refus par l'arbitre de faire appel à la VAR malgré les plaintes des joueurs sur le terrain. Un bon moyen de mettre la pression dans la course au maintien alors que le calendrier du 16e de Ligue 1 s'annonce compliqué (réception de Lille et Lens, déplacement à Paris et Lorient).

