Monaco vise un ex du Barça, Slimani proche d'un retour en L1, Auxerre a un plan B à Mbaye Niang

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Girondins : Briand pas totalement retraité

S'il a accepté un rôle de consultant sur Amazon Prime et démarré sa carrière sur un OL – Ajaccio vendredi, Jimmy Briand (37 ans) n'a pas encore totalement raccroché les crampons suite à son passage aux Girondins de Bordeaux. Interrogé sur Prime sur la suite de sa carrière, l'homme aux 102 buts en L1 a été clair :

« Je suis toujours dans une phase de réflexion. On va regarder ce qui se passe. Pour l'instant, je n'ai rien qui me convient. J'ai des projets pleins la tête si ce merveilleux voyage devait s'arrêter... »

L'AS Monaco vise un ex du Barça pour remplacer Tchouaméni

En quête d'un remplaçant à Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) qu'il n'a toujours pas trouvé, l'AS Monaco pourrait faire un très gros coup du côté... de la Juventus Turin. En effet, le site TuttoMercatoWeb affirme en ffet que le club du Rocher s'intéresse de près au brésilien Arthur Melo (25 ans). Passé par Grêmio et le FC Barcelone et recruté pour 76 M€ par la Juve à l'été 2020, l'intéressé – qui ne vaut plus que 18 M€ aujourd'hui – cherche un nouveau point de chute pour relancer sa carrière...

Islam Slimani se rapproche du Stade Brestois

Si le dossier paraissait impossible à démêler d'un point de vue économique (3 M€ par an de salaire au Portugal), il semblerait que le Stade Brestois s'en soit finalement sorti. Le compte Twitter Sporting CP France annonce en effet un accord tout proche avec l'attaquant international algérien Islam Slimani (34 ans). Désireux de quitter Lisbonne à tout prix un peu plus de six mois après son arrivée, l'ancien Monégasque et Lyonnais serait prêt à un gros effort pour rejoindre Youcef Belaïli en Bretagne !

RC Strasbourg : un Espoir file au Portugal...

Laissé libre par le RCSA qui n'a pas prolongé son contrat, l'ancien capitaine de la réserve Julien Lomboto (milieu, 20 ans) va continuer sa carrière en D1 portugaise. Il s'est en effet engagé pour trois saisons avec le club de Rio Ave. L'an passé, Lomboto avait disputé 23 matchs pour 2 buts avec l'équipe B de Strasbourg en National 3.

… Et Djiku tranche pour son avenir

S'il est passé proche d'un départ à Hoffenheim, Alexander Djiku est toujours strasbourgeois. Suivi par Rennes et Nice qui ont préféré miser sur des défenseurs venus de l'étranger (Theate et Rodon pour les Bretons, Viti pour les Azuréens), le Ghanéen ne serait pas contre continuer avec le RCSA comme il l'a confié à Prime Video : « Je suis très bien, je suis à Strasbourg, je vais tout faire pour rester ici ».

FC Lorient : Laurienté, Bozok, Le Fée... Le point sur les dossiers chauds

Dans un entretien à Ouest-France, le directeur général des Merlus Arnaud Tanguy en a dit plus sur la suite du Mercato du FC Lorient. L'intéressé a reconnu qu'Armand Laurienté et Umut Bozok pourraient partir :

« Il y a des discussions qui concernent plusieurs joueurs dont Laurienté et Bozok, on connaît le mercato, tout est possible, jusqu’à la date limite, on a des tendances, mais il n’y a rien d’avéré [...] Umut Bozok a une bonne cote en Turquie, on a des discussions à trois, avec le club, où il veut aller, dans quel projet sportif il veut s’inscrire, ce sont forcément des discussions à trois, entre le joueur, où il est, et où il veut aller, ça ne se fait pas forcément en un jour. Armand Laurienté, c’est un secret de polichinelle de savoir que des clubs s’intéressent à lui, notamment en Italie, des discussions existent mais il n’y a pas d’accord aujourd’hui ».

Par ailleurs, le dirigeant a confirmé des discussions pour une prolongation d'Enzo Le Fée.

Mavididi partant, Montpellier à l'affût d'un buteur

Si Montpellier cherche encore une sentinelle sur le Mercato, le club héraultais n'est pas à l'abri d'un gros départ d'ici à la fin du mois d'août. Comme le rapporte L'Equipe, le MHSC travaille d'ailleurs au départ de son attaquant anglais Stephy Mavididi, même si les offres ne se bousculent pas pour l'instant. Un départ qui ouvrirait un ticket de recrutement en attaque.

AJ Auxerre : un attaquant brésilien plutôt que Niang en attaque ?

Concurrent du FC Nantes et du FC Sion pour M'Baye Niang, l'AJ Auxerre vise encore au moins un attaquant. Selon L'Yonne Républicaine, il pourrait s'agir du buteur brésilien de Goias Pedro Raul (25 ans), actuellement prêté au sein du club japonais de Kashiwa Reysol. Le transfert est évalué à 1 M€.