Montanier pousse un coup de gueule avant Lens, un Rémois plait à Rennes, ça se tend à Monaco !

Toulouse : Montanier mécontent En conférence de presse, l'entraîneur du Téfécé a passé son coup de gueule sur la programmation match contre le RC Lens. « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux ». Reims : Lopy plait au Stade Rennais Le milieu rémois Dion Lopy (21 ans) serait sur les tablettes de nombreux clubs de Ligue 1 et de Premier League. Selon Foot Mercato, Rennes s'intéresse à lui. « Un autre club de L1 du premier tiers du classement a même déjà noué des contacts avec les représentants du joueur », précise le média. Paris FC : Laurey va quitter le PFC Thierry Laurey (59 ans), qui vit une deuxième saison compliquée au Paris FC, aurait décidé de quitter le club de la capitale, selon L'Equipe.

AS Monaco : ça se tend entre Clement et ses joueurs

L'Equipe révèle que le décrassage après la déroute contre Montpellier (0-4), hier lundi, a été houleux à l'AS Monaco. Comme Christophe Galtier à Paris, Philippe Clement avait supprimé le jour de repos prévu pour punir ses joueurs après cette défaite. Mais surtout, le Belge, habituellement très consensuel, n'a pas hésité à hausser le ton et à placer chacun devant ses responsabilités. Il a notamment rappelé les vertus du collectif après avoir vu certains tenter de faire la différence en solo contre le MHSC. A l'instar de ce qui arrive au PSG, l'incertitude quant à l'avenir de nombreux joueurs pèse sur les résultats de l'ASM au moment de ce sprint final.

Troyes : les ultras et Rami vont être entendus

L'échange particulièrement houleux entre Adil Rami et les ultras de Troyes dimanche après la défaite contre Nice (0-1) ne va pas rester impuni. L'Equipe annonce que la direction a décidé de convoquer les deux parties séparément pour entendre leur version, de même que les témoins de la scène. Les dirigeants veulent avoir tous les éléments en main avant de prononcer d'éventuelles sanctions. Les ultras de Troyes auraient l'intention de demander à ce que le défenseur central, qui a insulté et menacé certains d'entre eux avant de s'excuser sur les réseaux sociaux, ne reporte plus jamais le maillot de l'ESTAC, lui qui sera en fin de contrat en juin.

Pour résumer Les informations du jour relatives aux clubs un peu moins médiatiques de France nous amènent ce mardi du côté de Toulouse, du Stade de Reims, Rennes et du Paris FC, que Thierry Laurey a décidé de quitter en fin de saison...

