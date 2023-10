Fonseca furax, Der Zakarian secoue encore le MHSC, Genesio jubile, Atal prolongé à Nice ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Brest recrute Zogbé

Libre de tout contrat après son passage au Lys Sassandra en D1 ivoirienne, le jeune latéral droit de 18 ans Luck Zogbé s'est engagé pour quatre ans avec Brest après avoir été mis à l’essai depuis le 15 août dernier.

Montpellier hésite à faire appel

Mercredi soir, le MHSC, suite à l’incident du jet de pétard face à Clermont, a pris acte des sanctions de la LFP : un match à rejouer dans son intégralité et à huis-clos, retrait de deux points dont un avec sursis et fermeture partielle de la tribune Etang de Thau pour deux matchs. Selon le Midi Libre, la direction du club héraultais bénéficie d’un délai d'une semaine pour faire appel et n’a pas encore décidé de poursuivre en appel ou non la LFP.

LOSC : Fonseca ne comprend plus ses joueurs

Si le LOSC a remporté hier un précieux succès à domicile devant le Slovan Bratislava (2-1) lors de la troisième journée de la Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca a tonné contre ses joueurs, encore branchés sur courant alternatif. « Je pense que notre attitude a changé le match. Lors de la première période, nous n'avons pas eu la bonne attitude pour gagner ce match. Nous avons parlé avec les joueurs pour changer cela, et puis nous avons eu l'ambition de gagner la deuxième période. Difficile d'expliquer pourquoi nous avons joué comme ça en première période. J'essaie de comprendre, a-t-il soufflé. C'était un match important pour nous, contre une équipe qui joue aussi pour la première place. J'ai demandé aux joueurs : pourquoi ? Je ne peux pas l'accepter. Je sais que c'est difficile de gagner ce genre de match, avec cette pelouse, contre une équipe qui défend comme ça. Nous sommes premiers désormais et nous avons l'ambition de terminer à cette place. »

Montpellier HSC : Der Zakarian a fait passer un message musclé

Secoué par Mamadou Skaho après leur altercation du début de semaine à l’entraînement, Michel Der Zakarian n’a pas l’intention d’en rester là et a fait passer hier un message brutal à ses joueurs. « MDZ a remobilisé son groupe, demandant à ses troupes de rebondir, de se rattraper, révèle Mohamed Toubache-Ter sur X. Certains parlent d’injustice concernant la décision rendue hier. Certains parlent d’un groupe qui était sous tension depuis l’événement face à Clermont… Beaucoup de nervosité. »

Mais aussi...

Clermont : Gastien calme le jeu après l’OL

Cinq jours après leur succès à Lyon (2-1), les Clermontois reçoivent l’OGC Nice avec pour ambition de réaliser un nouvel exploit. « On sait que ça va être un match très difficile, a d’ores et déjà prévenu Pascal Gastien. On a un bon challenge à relever. C’est la meilleure équipe du Championnat, la plus dense, la plus costaude. » Pour cette rencontre, l’entraîneur a retenu un groupe identique à celui qui s’est imposé au Groupama Stadium, seul l’attaquant Aïman Maurer est remplacé numériquement par le défenseur Yoël Armougom. « On a toujours besoin de points et de victoires, a rappelé Gastien. Il nous en faudra neuf ou dix à la fin de saison. » La première à domicile aiderait à se rapprocher de cet objectif.

Stade Rennais : Genesio enfin fier de ses joueurs

Touché après la défaite à Lorient dimanche en Ligue 1 (1-2), Bruno Genesio a affiché une fierté retrouvée hier après la victoire du Stade Rennais hier sur la pelouse du Panathinaikos (2-1). « Je suis fier de mes joueurs, apprécie-t-il. On a su allier l’efficacité défensive et offensive, ce qui change beaucoup de choses. C’était un vrai bon match de Coupe d’Europe, très engagé, avec de l’agressivité, de la malice, qui montre qu’on a beaucoup de possibilités. »

Atal prolongé à Nice ?

Au beau milieu d’une polémique provoqué par un tweet en plein conflit israélo-palestinien, Youcef Atal discuterait d’une prolongation de contrat d’une saison avec l’OGC Nice ! Selon DZ Foot, il s’agirait ainsi d’une occasion « pour éviter que le club et le joueur ne soient tous deux perdants dans cette affaire qui a pris des allures politiques importantes. »

