Montpellier surprend Lorient, Wahi s'offre un clin d'oeil à Mbappé

Mal en point avant la coupure internationale, les Héraultais ont construit leur succès dans la première demi-heure grâce à un magnifique coup-franc de Téji Savanier (3e) et un coup de casque d'Elye Wahi (22e).

Le jeune attaquant du MHSC a profité de l'occasion pour inscrire son 20e but en pro. Sur le XXIe siècle, seul Kylian Mbappé a réalisé une telle performance avant d'avoir 20 ans.

Grâce à ce succès, Montpellier remonte au 11e rang provisoire (17 points) et se donne un peu d'air sur la zone de relégation. Dépassé par Monaco et le LOSC, le FC Lorient est désormais 7e du classement (28 points). Les hommes de Régis Le Bris ne comptent plus que quatre points d'avance sur l'OL (8e).