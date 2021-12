Nantes - Lens : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour la réception des Sang et Or, Antoine Kombouaré enregistre plusieurs retours : Nicolas Pallois, qui a purgé sa suspension, ainsi que Sébastien Corchia et Renaud Emond, remis de leurs soucis physiques. Seul manque à l'appel : Roli Pereira da Sa.

Les absents du côté de Nantes : Pereira da Sa (blessés),Limbombe, Wague, Augustin (écartés).

Trois titulaires sur le flanc au RC Lens

De son côté, Franck Haise doit faire sans plusieurs titulaires. Jonathan Clauss et Cheick Doucouré sont suspendus. Gaël Kakuta souffre du mollet et rejoint Deiver Machado ainsi que Wesley Saïd dans la case infirmerie.

Les absents du côté de Lens : Clauss, Doucouré (suspendus), Machado, Saïd, Kakuta (blessés).

Nantes : Lafont (cap.) - Corchia, Girotto, Castelletto, Merlin - Chirivella, Cyprien, Moutoussamy - Simon, Kolo Muani, Blas.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Cahuzac (cap.), Se.Fofana, Haïdara - Pereira Da Costa - Kalimuendo, Sotoca.