Nantes - Lens : sur quelle chaîne voir le match ?

Deuxième match à la Beaujoire pour Raymond Domenech à l'occasion de ce Nantes – Lens. Après deux matches nuls consécutifs face à Rennes (0-0) et Montpellier (1-1), le nouveau coach des Canaris tentera d'aller chercher une première victoire pour se donner de l'air par rapport à la zone rouge. Aujourd'hui, son FC Nantes est dix-septième et compte seulement trois points d'avance sur le barragiste Dijon.

En face, après un bon début de saison, le RC Lens de Franck Haise marque le pas en 2021. Neuvièmes, les Sang et Or restent sur deux défaites à Lyon (2-3) et dans le brouillard de Bollaert face à Strasbourg (0-1). Le déplacement à Nantes marque le début d'une semaine compliquée pour les Artésiens qui iront ensuite à marseille mercredi pour jouer leur match en retard avant d'enchaîner avec la réception de Nice.

Nantes - Lens sur Téléfoot Stadium 1

Pour suivre Nantes - Lens, nous vous invitons à vous brancher sur le premier canal de la chaîne Téléfoot (Téléfoot Stadium 1).