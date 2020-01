ASSE – FC Nantes (0-2) : Alban Lafont a déjà la tête à Lyon

true

But : Alban, que vous inspire ce succès du FC Nantes dans le Chaudron ?

Alban LAFONT : On a joué dans un stade vide. C’était particulier mais on a bien géré et je suis très content de cette victoire. Ces trois points sont très importants pour la suite de la saison.

Le huis clos ne vous a pas perturbés ?

Non. C’est toujours mieux quand il y a du public mais il fallait faire le job et on l’a bien fait.

Racontez-nous cet arrêt en début de match sur la frappe d’Arnaud Nordin…

Il y a eu un débordement et sur le tir, j’étais un peu masqué mais j’ai réussi à sortir la balle. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. Après la défaite contre Angers, c’était primordial de se relancer. Maintenant, on va pouvoir se tourner vers la Coupe de France. Contre Lyon, un gros match nous attend. Il faudra aussi répondre présent.

Le FCN est en progrès ?

Je trouve, oui. Je trouve qu’on a fait un bon match. On a été sereins. On gagne par deux buts d’écart, ça va mettre nos attaquants en confiance. Et défensivement, c’était bien. On a vu un bon bloc. On a bien défendu et on s’est bien projetés. C’est à reproduire plus souvent !