FC Nantes : Gourcuff livre un diagnostic optimiste pour Simon, pas sur tout le reste

A l’issue de Dijon – FC Nantes (3-3), Christian Gourcuff s’est présenté en conférence de presse… Et il n’était pas le coach le plus heureux du monde.

Sur le scénario du match

« Défensivement, notamment sur les deux premiers buts on était dans l’incapacité de contrôler les montées de Dijon. Ce soir, c’était un jeu très débridé. Notre incapacité à répondre dans ce contexte est très décevante. Dans la tenue du ballon et dans la maîtrise, on a affiché trop de manques dans ce contexte de jeu très débridé. Je pense que le scénario : si on avait perdu encore ce soir, cela aurait été une catastrophe ».

Sur son mécontentement et le poids des absents

« On ne prend pas de plaisir dans un tel match. Maintenant, on ne peut pas occulter le fait que l’on ait une défense décimée. Même si Josué a fait une excellente rentrée dans ce poste qui n’est pas le sien. J’attends avec impatience le retour des blessés pour présenter quelque chose de plus consistant ».

Sur la sortie de Moses Simon et les retours de blessure

« Pour Moses Simon, c’est un juste un coup ! Il n’y a pas eu de torsion. On est assez optimistes sur les délais. Sa sortie nous a pénalisés. Il laissait planer un danger permanent. En ce qui concerne toutes les blessures dans le secteur défensif, c’est incroyable. J’espère avoir des retours cette semaine. Pour Nicolas Pallois, cela risque d’être un peu juste pour samedi prochain. Mais je ne perds pas espoir… »

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes (et L’Équipe)