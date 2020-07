FC Nantes : 3 cas de Covid-19 chez les Canaris, le joueur est connu

true

La pandémie de coronavirus continue de se répandre en France. En témoigne ces trois cas positifs au Covid-19 détectés au sein du FC Nantes ce vendredi.

La pandémie de coronavirus fait un retour inquiétant en France, comme un peu partout en Europe. Cela n’incite pas à une réouverture large des lieux accueillant des spectateurs. « Pour l’heure, aucune décision n’est prise, assure un proche du chef de l’État dans L’Équipe. Le sujet est très complexe. » L’information de 20 Minutes divulguée ce vendredi ne va rien faire pour simplifier l’équation.

Les tests réalisés ce jeudi révèlent trois cas positifs au #COVID19 au sein du groupe professionnel. Le Club travaille en étroite collaboration avec l’@ars_pdl afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés 👇 — FC Nantes (@FCNantes) July 24, 2020

Selon le quotidien gratuit, trois cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein du groupe professionnel du FC Nantes. Les tests avaient été réalisés ce jeudi : il s’agit d’un joueur, un membre du staff technique et un personnel administratif très proche des pros. Le Canari concerné est Marcus Coco (24 ans). Le FC Nantes a précisé que les trois cas étaient asymptomatiques.

Le FC Nantes va quand même se rendre en Belgique

« Le club est dans l’obligation de se déplacer en Belgique avec un groupe réduit, explique un communiqué du service communication du FCN. Seules les personnes testées négatives seront du déplacement. Le département médical du club est et sera très attentif à l’évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines. Un renforcement des mesures sanitaires va être appliquées au sein du club. Le club travaille afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés. L’ensemble du club est mobilisé et met tout en œuvre pour protéger ses salariés. »