FC Nantes : à Rennes, Gourcuff et les Canaris n’ont toujours pas digéré l’arbitrage

Encore dans les têtes. Tel un violent coup de massue pour les joueurs du FC Nantes, battus dans les derniers instants sur la pelouse du Stade Rennais (2-3), vendredi soir, alors qu’ils menaient 2-1 à l’entrée des arrêts de jeu.

Si le sujet de l’arbitrage avait déjà été évoqué par Christian Gourcuff, dans les coulisses du Roazhon Park, le technicien nantais en a remis une couche il y a quelques minutes lors de son traditionnel point-presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sujet demeure brûlant. « Le positionnement de Niang me semble aberrant. Que fait la VAR ? Que des personnes affalées dans leur fauteuil disent que Niang ne fait pas action de jeu, il ne faut jamais avoir joué au foot pour dire cela. »

🎙️ Christian Gourcuff : « On a eu une nuit difficile, on encaisse, cela fait partie du football. On a la volonté de progresser. Face à Rennes, tout n’est pas négatif. Il faut surtout que sur le plan défensif, on ne reproduise pas ces erreurs ». — FC Nantes (@FCNantes) February 3, 2020

De son côté, le gardien des canaris, Alban Laffont, avec plus de retenue, s’est montré tout aussi clair. Le second but rennais, inscrit par Benjamin Bourigeaud, n’aurait pas dû être validé par l’arbitre du match. « Niang fait très clairement action de jeu. Sur le coup j’en discute très calmement avec l’arbitre et je suis sûr qu’avec l’aide de la VAR il va annuler le but. On pensait que l’arbitre allait faire son boulot. »