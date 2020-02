FC Nantes : le vestiaire sous le choc après la défaite folle face au Stade Rennais

true

L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Alors que le chronomètre affichait l’entrée dans la 95e minute de jeu alors que l’arbitre avait annoncé six minutes de temps additionnel, le FC Nantes menait encore 2-1 face au Stade Rennais. La suite est désormais connue, un scénario dingue pour une victoire rennaise qui restera dans les mémoires (3-2).

Après la rencontre, les joueurs nantais étaient forcément sous le choc. Notamment la recrue hivernale Renaud Emond qui a révélé la réaction du vestiaire après le match. Une ambiance plombante après le choc sur le terrain. « Si on tient bien son homme et que l’on suit tous les ballons, on ne prend pas ces buts-là. Dans le vestiaire, il n’y avait pas un bruit. On était très déçu. On sait que nous avons raté une belle opportunité de gagner ce derby et de faire une belle opération », a confié le buteur belge dans des propos relayés par Ouest France.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

De son côté, le capitaine Abdoulaye Touré a affiché un visage plus combatif, bien décidé à ne pas laisser passer cette fin de match apocalyptique. « Il y a de la déception et on prend ça comme une erreur professionnelle. On pensait que la victoire était proche. Peut-être qu’on s’est dit que c’était déjà fini, il y a peut-être eu du relâchement. Mais un match n’est jamais fini avant le coup de sifflet de l’arbitre. On a complètement plongé. Il va falloir que l’on se remette en question. Comme d’habitude. Il va falloir qu’on tape du poing sur la table car cette fin de match ne doit pas se reproduire. On doit rester concentré jusqu’à la fin. On a manqué de concentration pendant 3 minutes et en Ligue 1, si tu n’es pas dedans tu le paies cash », a lâché Touré, forcément énervé.