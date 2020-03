FC Nantes : Abdoulaye Touré n’a pas réussi le crash-test

true

Christian Gourcuff n’a pas raté ses joueurs. Une fois de plus, l’entraîneur du FC Nantes a semble excédé par la production globale de ses hommes lors de la défaite encaissée à Angers samedi (0-2). Plusieurs joueurs n’ont pas donné le change, notamment dans une animation offensive que le coach des Canaris a trouvé particulièrement défaillante.

Feu d’artifice pour la Brigade Loire à Raymond-Kopa #SCOFCN pic.twitter.com/od73viPEOt — Antoine Raguin (@AntoineRaguin) March 7, 2020

Il faut dire que les ballons ont rarement été rendus « propres » par les milieux de terrain. La faute à un duo Abdoulaye Touré – Mehdi Abeid qui ne semble pas fonctionner malgré l’insistance de Gourcuff. De retour dans le onze de départ, le capitaine du FC Nantes (25 ans) a d’ailleurs réalisé une prestation insipide dans la lignée de ses précédentes.

Touré n’a pas réussi le test angevin

Noté 4 dans L’Équipe, Touré n’est pas épargné dans l’analyse en raison d’un déchet technique qui devient gênant. « Le milieu et capitaine des Canaris a perdu trop de ballons sur l’ensemble du match, comme celui qu’il a joué un peu trop « cool » dans sa surface juste avant la pause, relève le quotidien sportif. Il a surtout été trop passif face à Bobichon sur le premier but (48e). Logiquement averti (50e), il n’a toutefois jamais renoncé et a failli marquer (90e+1). » Dans la tempête, Touré a donc su garder sa principale qualité de chef de meute. C’est déjà ça.