FC Nantes : Abdoulaye Touré, un objectif clair et une sérieuse mise au point

Il fait figure de cadre au FC Nantes. Alors qu’il dispute, cette saison, sa quatrième saison pleine sous le maillot des Canaris. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, du milieu de terrain Abdoulaye Touré, titulaire à 22 reprises en 23 matches joués et auteur de 3 buts.

Infatigable milieu de terrain, et capitaine de la formation dirigée par Christian Gourcuff, ce Nantais de 26 ans (il les aura au mois de mars) a souvent été annoncé sur le départ lors du dernier mercato d’été. Pour connaître, sans doute, d’autres sensations, et goûter au doux parfum de la Ligue des Champions. Interrogé par nos confrères de Onze Mondial, dans leur prochain numéro, Touré affiche déjà et au grand jour ses futures ambitions.

« Mon plus grand objectif est de gagner la Ligue des Champions. Si je penses y arriver ? Je vais m’en donner les moyens, faire le maximum et c’est à ce moment-là que je me dirai si j’ai tout donné ou pas. »

« La critique plus facile avec moi que d’autres »

Avant de revenir sur certaines critiques qui le touchent et qui méritent une mise au point. « Je trouve qu’on est assez sévère sur mon cas, qu’on ne regarde pas le travail de fond par rapport aux efforts que je fournis sur un terrain. Beaucoup diront que je suis un joueur qui perd des ballons, qui a du déchet. C’est un fait, je le sais et je fais en sorte de le travailler tous les jours. Mais il ne faut pas oublier non plus que je fournis beaucoup d’efforts au milieu, même si c’est le cas de tous les joueurs à mon poste. Certains auront la critique plus facile avec moi qu’avec d’autres. »