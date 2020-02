FC Nantes : Touré balance une vérité qui fait mal après Dijon (3-3)

true

S’il n’était pas titulaire à Dijon, entrant en jeu en deuxième période, Abdoulaye Touré reste le capitaine du FC Nantes. Sa voix porte donc toujours au sein du groupe et en dehors, n’hésitant pas à s’exprimer devant la presse.

Après le nul en Bourgogne, où les Nantais ont alterné le bon et le moins bon, Touré a livré une analyse sans concession, estimant que les Canaris évoluent à un niveau plus décevant dernièrement. « Au vu des circonstances et de notre début de match c’est un bon point. On savait qu’ils allaient entrer fort dans ce match et que ce serait une bataille. On a été trop timorés dans ce match. On arrive malgré tout à revenir au score à la dernière minute donc c’est un bon point. Il faut se dire la vérité, depuis quelques matches on a baissé de rythme, de niveau. Sur la qualité de passe, ce n’est pas nous. Il faut revenir sur des bases plus simples, retrouver de la fluidité dans le jeu de passes. C’est ce qui faisait notre force. Je ne pense pas qu’on est devenu nuls mais on doit revenir à des choses simples », a estimé Touré dans des propos relayés par Ouest France.

Il faut dire que les Canaris sont confrontés à un certain nombre d’absences, notamment sur le plan défensif. Mais Touré refuse de se retrancher derrière cette excuse. « Les absences ne doivent pas nous déstabiliser plus que ça. On est un groupe de joueurs, on travaille ensemble à l’entraînement, on a la même idée, on sait ce qu’on doit attendre l’un de l’autre donc quand on fait appel à quelqu’un qui n’a pas beaucoup joué, cela ne doit pas nous perturber plus que cela », a conclu le milieu nantais.