FC Nantes  : Alban Lafont annonce des Canaris revanchards contre le PSG

C’est demain, au stade de la Beaujoire, que le FC Nantes accueille le PSG. Match ô combien important pour les Canaris, eux qui ont souffert dans les dernières minutes, à Rennes vendredi, s’inclinant au final sur le score de 3 buts à 2. Un match sur lequel Alban Lafont est revenu en conférence de presse.

« Le pénalty arrêté ? J’essaie d’étudier chaque attaquant avant les matches. Quand on est gardien de but, on essaie d’intervenir du mieux possible. Chaque jour, je m’entraîne pour cela », a expliqué le portier canari.

Et à lui d’expliquer que le FCN serait revanchard mardi soir. « Je pense que l’on a manqué d’agressivité. On avait le match en main, on ne doit pas réaliser des erreurs comme cela. On a fait preuve de naïveté, et c’est cette naïveté qui nous a fait perdre le match. Mais je sens que le groupe est motivé. On a été touchés. Sur l’ensemble on a fait un bon match, c’est à nous de réagir et de gagner les prochains matches ».