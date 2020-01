FC Nantes : arrivée, Gourcuff, ambitions… Les mots forts de Renaud Emond

true

Sur son arrivée à Nantes

« Je suis la Ligue 1 depuis que je suis jeune. Je connaissais déjà le FC Nantes, son passé. Je suis très heureux d’intégrer ce grand club. Depuis mon arrivée, les gens se sont montrés extrêmement gentils avec moi. Cela me touche énormément. Cela me donne envie de m’arracher pour ce club. Si j’ai quitté le Standard en cours de saison, c’est aussi parce que Nantes représente une opportunité pour moi. Cela faisait presque cinq ans que j’étais au Standard. C’était mon club mais j’avais envie de quitter ma zone de confort, découvrir la Ligue 1 et voir si j’ai le niveau (…) Cela faisait plusieurs années que je marquais plus de 15 « goals » en Belgique. Je voulais découvrir un autre championnat ».

Nantes sa meilleure opportunité

« Je sais que des équipes avaient fait des propositions au Standard mais mon choix s’est directement porté vers le FC Nantes… Et cela s’est fait très rapidement ».

Son regard sur l’équipe

« Nantes a une belle équipe. Ils encaissent peu mais ne marquent pas beaucoup non plus. Je vais essayer d’apporter quelque chose de différent, marquer quelques buts et les aider à tuer les matches un peu plus tôt (…) J’arrive dans un championnat compliqué, avec de grandes équipes et de grands joueurs. Ce sera peut-être plus difficile de marquer mais peut-être aussi que le jeu français me donnera plus d’opportunités et plus d’occasions par match ».

?￯ᄌマRenaud Emond : « J’ai un peu le même profil que celui d’Emiliano Sala, je me vois un peu dans ce profil et ce registre… comme un buteur ! » #WelcomeRenaud https://t.co/62w7F8MNGy — FC Nantes (@FCNantes) January 9, 2020

Sur les mots de Christian Gourcuff

« Il m’a simplement dit qu’il avait besoin d’un profil comme le mien. Je correspondais au système qu’il voulait mettre en place et que je pouvais apporter quelque chose à l’équipe ».

Sur son style de jeu

« Je suis un joueur d’équipe. Je me bats pour mes partenaires. Mais je suis aussi un joueur de surface, un buteur. Je vais essayer de marquer le plus de buts possibles. A quel joueur je pourrais m’identifier ? Je me vois un peu dans un registre qu’Emiliano Sala. C’est un joueur qui donnait tout sur un terrain, se battait comme un fou… C’est un peu mon profil. Je coure 12 kms par match, j’essaie de me battre sur tous les ballons. C’était aussi un finisseur, je me vois dans ce profil là. Comme tout passionné de foot, sa disparition m’a beaucoup touché ».

Sur l’équipe nationale belge

« Je suis quelqu’un d’ambitieux. Je veux me donner les moyens d’être sélectionnable. Je sais qu’en Belgique, on me regardait un petit peu. Maintenant que j’arrive à Nantes, je pense que si je marque des buts en Ligue 1, j’aurais peut-être une chance d’être convoqué ».