FC Nantes : avec le LOSC, les Canaris ont trouvé pire que le PSG 

Un but de Benjamin André a provoqué la défaite du FC Nantes dimanche dernier contre le LOSC, nettement dominateur à la Beaujoire. Une désillusion de plus à domicile pour les Canaris qui restent sur une très vilaine série, chez eux, relevée par Opta : le FCN n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs disputés à domicile en compétition officielle (1 nul,6 défaites) et c’est sa plus mauvaise série au Stade de la Beaujoire depuis décembre 2008-avril 2009.

Cette défaite a confirmé que le LOSC était vraiment la bête noire du FCN. Les Dogues n’ont plus perdu à Nantes en L1 depuis 2004. Et sur les 26 derniers matches entre Nantes et Lille, le FCN n’en a gagné qu’un seul. Le PSG est l’autre équipe maudite pour les Canaris, qui n’ont remporté que 2 de leurs 25 dernières rencontres face aux Parisiens.