FC Nantes : blessés, huis clos, Emond… Les mots de Gourcuff avant l’ASSE

Le point santé

« Il y a trois absents dans le groupe pour ce week-end. Pour Nicolas Pallois et Roli Pereira, les choses évoluent bien. Kalifa Coulibaly sera également indisponible. Concernant Kader Bamba, il a repris comme prévu ».

Sur le huis clos à Saint-Etienne

« Cela enlève beaucoup de choses sur l’adrénaline et la motivation. Le foot, ce sont des émotions. On est coupé des émotions : c’est dommage pour tout le monde et les deux équipes. On ne sanctionne pas les bonnes personnes. Un stade, une enceinte, c’est un lieu où la sécurité et la bonne ambiance doivent être respectées. Il faut regarder ce qui se passe à l’étranger ».

Sur l’ASSE

« Saint-Etienne est une équipe solide. Une équipe qui varie beaucoup dans ses compositions. Il faut repartir du bon pied : on a un calendrier qui sera très difficile ! »

Sur l’arrivée de Renaud Emond

« Le recrutement est une affaire d’opportunité. J’ai vu Renaud jouer, il n’y a pas de souci. J’ai validé ce choix ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes.