FC Nantes : Bossis compare Hidalgo à Suaudeau, Vincent et Denoueix

En rendant hommage à Michel Hidalgo, disparu jeudi, Maxime Bossis a comparé l’ancien sélectionneur aux entraîneurs légendaires du FC Nantes.

Dans Ouest-France, Maxime Bossis, l’ancien capitaine du FC Nantes, a rendu un bel hommage à Michel Hidalgo. « C’est une grande perte car il a été à la base du renouveau de l’équipe de France après des années de vaches maigres, a confié l’ancien international. Il a su nous faire confiance, nous faire jouer avec nos qualités en nous laissant beaucoup de liberté, de joie, avec un beau jeu un peu comme on le faisait au FC Nantes. J’ai énormément de grands souvenirs avec lui. »

Selon Bossis, Hidalgo était un adepte du beau jeu, tourné vers l’offensif. « Le style Hidalgo était peut-être moins marqué que le style nantais de Suaudeau, Vincent ou Denoueix au niveau tactique mais il y avait quand même un style Hidalgo dans l’approche. Il fallait prendre plaisir à jouer ensemble et il nous disait que le résultat viendrait ensuite, même si ça mettait un peu de temps. À un moment, on ne jouait qu’avec des milieux de terrain offensifs (Platini, Giresse, Tigana, Genghini). Pour nous, les défenseurs, ce n’était pas terrible mais on arrivait à se débrouiller (sourire). Il avait envie d’un football chatoyant qu’il avait connu avec le grand Reims. »