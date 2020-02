FC Nantes : buteur et passeur, ça ne le surprend même pas

true

Le week-end dernier, on a vu que lui. Maillot du FC Nantes sur les épaules et déconcertant de facilité contre l’OM dans son antre du Vélodrome. Lui, et vous l’aurez sans doute compris, c’est Kader Bamba, l’attaquant des Canaris qui a profité des 90 minutes à Marseille pour marquer et faire marquer.

Pas de quoi le surprendre, néanmoins, lui qui cogitait seulement lorsqu’il arrivait devant le but. Mais pour le reste… »J’ai toujours eu confiance en moi. Je ne suis pas surpris de moi-même. Il fallait le démontrer et c’est ce que j’essaie de faire. C’est vrai que je réfléchissais beaucoup en arrivant devant le but, lorsque j’avais un collègue mieux démarqué, je faisais la passe. Maintenant, avec ce but, ça va me permettre d’être un peu plus libéré, relâché devant la cage. »

🎙️@KdrBamba : » On a eu une très bonne semaine, après une belle victoire face à Marseille. J’espère que l’on pourra passer les semaines suivantes de la même manière ! » #FCNLOSC pic.twitter.com/aRhlKFQVy4 — FC Nantes (@FCNantes) February 28, 2020

Le prochain adversaire des Canaris, le LOSC, est désormais prévenu. Car Bamba est bien décidé à poursuivre son ascension. Et ce dès dimanche à la Beaujoire. « Des buts, j’espère en mettre d’autres. On a passé une très bonne semaine après notre beau succès. C’est toujours mieux de travailler dans des conditions comme celles-ci. J’espère que ça va continuer dans les prochaines semaines. »