FC Nantes : ça bouge à la cellule recrutement des Canaris

L’information est donnée par le gratuit 20 minutes. Michel Audrain, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du SCO d’Angers, notamment, rejoint le FC Nantes au sein de la cellule de recrutement.

Précision, et elle est de taille, Audrain est un proche de Christian Gourcuff, l’actuel entraîneur des Canaris. Il était son adjoint lorsque Gourcuff officiait au Stade Rennais et à Lorient. Plus récemment, Michel Audrain était l’adjoint de Fabien Mercadal au SM Caen avant que ce dernier ne soit viré du club normand.