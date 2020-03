FC Nantes – Mercato : Pierre Ménès fustige une erreur récurrente de Kita

true

Interrogé dans émission sur Twitter sur la 13e place actuelle du FC Nantes et les raisons de celle-ci, Pierre Ménès a fait part de sa consternation concernant les Canaris. Le journaliste de Canal+ ne comprend pas pourquoi Waldemar Kita s’entête à recruter des joueurs étrangers alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous.

« Qu’est-ce qui ne va pas ? (Dépité) Ben, y a pas de joueurs ! Y a pas de joueurs à Nantes… Je suis désolé : quand il y avait de bons résultats, on louait le travail de Christian Gourcuff mais le niveau technique est très moyen, l’attaque ne repose que sur Simon et l’apport de Louza et Blas. Coulibaly, c’est très moyen ; Edmon, on n’a rien vu et je pense qu’on ne verra rien. »

« Nantes est 13e et j’ai envie de dire qu’il est à sa place. Ce que je ne comprends pas avec ce club, c’est qu’il ne recrute jamais français. Jamais, jamais, jamais… Si, ils ont pris Lafont… Cette propension à aller chercher des inconnus à l’étranger, c’est sûr qu’économiquement, c’est intéressant mais ça a aussi ses limites. Donc voilà, je pense que Nantes est à sa place. Quand le club arrive à tenir au niveau défensif, ça vaut dans les dix premiers et quand ça ne tient pas, c’est au-delà des dix premiers. Je ne vois pas ce qu’on peut attendre de mieux avec cet effectif. »