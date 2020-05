FC Nantes : Calais, Denoueix, fête…les souvenirs de Da Rocha

false

L’ancien attaquant du FC Nantes, Fédéric Da Rocha, est revenu pour Ouest-France sur la finale de la Coupe remportée par le FCN face à Calais.

C’était il y a vingt ans. Une finale de Coupe de France inédite entre les professionnels du FC Nantes et les amateurs de Calais qui, à l’époque, évoluaient en quatrième division. Un moment fort de l’histoire du football français, notamment gravé en raison du trophée soulevé par les deux capitaines et non par le seul Mickaël Landreau, le portier des Canaris.

Vingt ans après, et pour le compte de Ouest-France, l’attaquant nantais, Frédéric Da Rocha, a partagé ses souvenirs. L’occasion d’adresser un coup de chapeau à son entraîneur de l’époque, Raynald Denoueix.

« Il nous a fait réagir et on est revenus avec de la confiance sur le terrain. »

« On jouait notre maintien en championnat une semaine après, au Havre, c’était un peu bizarre comme sensation. Si on gagnait cette finale nous étions super contents, mais nous ne pouvions pas être libérés comme si la saison était vraiment terminée. Il y a eu une petite fête, mais on sentait bien que le match de la semaine d’après était dans toutes les têtes.

À la mi-temps, Denoueix a su trouver les mots pour nous rassurer et pour qu’on puisse revenir assez rapidement. La première chose qu’il nous a dite en arrivant aux vestiaires c’est : « relevez la tête les gars, ça va le faire ». Il pouvait faire ce genre de discours mais là on a vraiment senti qu’il y croyait, qu’il était avec nous. Son intonation était vraiment calme. Il nous a fait réagir et on est revenus avec de la confiance sur le terrain. »

Et le FC Nantes s’imposa au bout du compte sur le score de 2-1.