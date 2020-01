FC Nantes : ce que redoute Christian Gourcuff face aux Girondins

true

Il y aura, demain à la Beaujoire, le jeu et l’enjeu. Trois points à aller chercher pour les deux équipes que sont le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. Un derby de l’Atlantique n’est, de toute évidence, pas un match comme les autres, surtout lorsqu’il laisse place à un hommage à l’attention d’un joueur dramatiquement disparu.

Emiliano Sala, vous l’aurez compris, sera dans toutes les têtes, et dans tous les coeurs, demain avant le coup d’envoi. La moindre des choses tant l’Argentin continue de laisser un vide si pénible à vivre pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris, qui n’a jamais eu Emi sous ses ordres, tient toutefois à prévenir : il faut dissocier l’hommage du match. Propos tenus hier en conférence de presse.

#FCNFCGB, toutes les informations utiles 👇 🚎 Transports en commun

⌚ Ouverture du stade

👕 Boutique officielle

🇦🇷 Tifo géant

🚗 Parking gratuit

💳 Carte Cashlesshttps://t.co/YEHDfDGZlr — FC Nantes (@FCNantes) 25 janvier 2020

« Je vais en parler, mais je pense qu’il faut dissocier les choses, et notamment par pudeur. Je n’aime pas la com’. Il faut respecter la douleur des proches et de ceux qui l’ont connu mais il ne faut pas en faire trop. Il faut aussi rester digne. Le match, c’est autre chose. Il ne faut donc pas mélanger les deux choses. C’est une question de pudeur et de respect de sa mémoire.«