FC Nantes : ce qui a plombé les Canaris, Gourcuff le révèle

Dans un entretien accordé au site du FC Nantes, l’entraîneur Christian Gourcuff a expliqué ce qui avait, entre autres, affecté les résultats de son équipe.

Pas encore projeté sur la saison prochaine, mais plutôt sur les récents matches. Ceux de la saison 2019-2020 du FC Nantes qui, comme vous le savez, s’est brutalement arrêtée au mois de mars, coronavirus oblige. L’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff, a donc pris le temps, pour le site officiel du club, de revenir sur la saison passée.

Et notamment sur certaines blessures qui ont indéniablement affecté les résultats. « Le départ a été très bon, notamment sportivement. Les victoires étaient étriquées et on voyait bien qu’on n’avait pas une marge extraordinaire mais l’implication des garçons, leurs qualités et leur investissement permettaient d’engranger les succès. Après, il y a eu des absences suite à des blessures ou des suspensions ce qui a influé sur nos résultats et ce, dès la fin de première partie de saison.

« Il est évident que la perte de Fábio contre Monaco, alors qu’il réalisait un superbe début de saison, a été préjudiciable »

Sur la partie retour, nous ne sommes pas parvenus à vraiment aller de l’avant. Il est évident que la perte de Fábio contre Monaco, alors qu’il réalisait un superbe début de saison, a été préjudiciable surtout que Dennis (Appiah) ou Charles (Traoré) ont également été touchés. Notre secteur défensif a été décimé et la blessure de Nico’ Pallois, qui lui aussi était à son avantage cette saison, a encore plus impacté notre défense et l’équipe. »