FC Nantes, LOSC : Canaris et Dogues en coupes d’Europe en 2020-2021 ?

Si la saison ne peut aller à son terme, il faudra décider de l’attribution des places en Coupe d’Europe. Le FC Nantes a un coup à jouer. Explications.

Le Président de la République Emmanuel Macron ayant annoncé une fin de confinement progressive à partir du 11 mai mais le maintien de la fermeture des espaces de spectacle jusqu’au moins la mi-juillet, la reprise des championnats de Ligue 1 – Ligue 2 suivant le calendrier voulu par la LFP (à partir du 3 ou du 17 juin) s’annonce complexe.

Il faut dire qu’en plus du problème sanitaire et de la nécessité de préserver la santé des joueurs, il y aura de nombreux problèmes logistiques au delà de l’organisation de matches à huis-clos. Il est donc largement envisageable que la saison 2019-2020 n’aille pas à son terme et plusieurs scénarios sont à l’étude comme le rappelle « Ouest-France »… Et l’un d’entre eux pourrait qualifier le FC Nantes pour la prochaine Ligue Europa.

Le classement de la phase aller, une chance pour le FC Nantes

L’un de scénario possible est l’annulation pure et simple de la saison avec qualification des mêmes clubs que l’an passé en Ligue des Champions (PSG, LOSC, OL) et en Ligue Europa (ASSE, RC Strasbourg, Stade Rennais). Le scénario que semble privilégier la FFF est le gel du classement actuel avec donc le PSG, l’OM et le Stade Rennais en C1, le LOSC, l’OGC Nice et le Stade de Reims en C3. Enfin, il existe la possibilité de prendre les résultats à la 19e journée, à la fin de la phase aller quand toutes les équipes avaient le même nombre de match et s’étaient toutes rencontrées une fois… Un scénario favorable aux Canaris, alors cinquième à la place de Nice avant la bascule.

Reste également une quatrième option, non évoqué par le quotidien régional, celle de voir le classement de L1 figé et les deux finalistes de Coupe (l’OL et l’ASSE) prendre les deux autres places qualificatives au détriment du 5e et du 6e. Dans tous les cas, il y aura débat, des grands gagnants et des perdants…