FC Nantes : ces séries que Christian Gourcuff a dans le collimateur

Depuis son arrivée au FC Nantes l’été dernier, Christian Gourcuff se plaît à jouer les originaux. Déjà, il permet aux Canaris de lutter pour les places européennes, une première sous l’ère Kita. Ensuite, il a offert un succès à la Maison Jaune à Lyon et à Saint-Etienne, terres maudites depuis respectivement 23 et 19 ans. Alors, France Bleue s’est dit que tel qu’il était parti, l’ancien Lorientais pouvait viser d’autres fins de série. Voici lesquelles.

Tout d’abord, il y a le plus important pour les supporters : battre le Stade Rennais. Le FCN ne s’est plus imposé au Roazhon Park depuis le 29 septembre 2013 (3-0). Plus dur : ne pas encaisser de but contre le PSG. Le club de la capitale trouve le chemin des filets face aux Canaris depuis le 25 février 2006.

A signaler aussi que Nantes n’a plus gagné à Monaco depuis une décennie (2-1 le 10 janvier 2009) et à Reims depuis… 41 ans ! OK, les Champenois ont passé énormément de temps dans les divisions inférieures mais ce n’est pas une raison. Ce genre de challenges est toujours bon à prendre pour motiver les joueurs !