FC Nantes : Christian Gourcuff à la base des succès du Stade Rennais ?

Selon le gardien des Girondins de Bordeaux Benoît Costil, le Stade Rennais recueille les fruits du travail de Christian Gourcuff, l’actuel coach du FC Nantes.

Interrogé par Ouest-France, Benoît Costil, le gardien et capitaine des Girondins de Bordeaux, a notamment évoqué les deux dernières saisons du Stade Rennais, son ancien club. Et quelles saisons puisque le club breton a remporté la Coupe de France avant de se hisser à la 3e place de la L1.

Au menu : le bilan de la saison, les belles surprises, les axes d’amélioration, la formation, et ses envies 👇 — FC Nantes (@FCNantes) May 14, 2020

Un parcours qui, selon Costil, doit beaucoup à Julien Stéphan mais aussi à Christian Gourcuff, aujourd’hui au FC Nantes. « C’est bien, mais ce n’est pas surprenant, estime le gardien de but. Le Stade Rennais a toujours été un club sérieux, qui a bien fonctionné, même s’il y a eu des moments plus difficiles, que j’ai connus aussi. Mais ce qui arrive cette saison est la juste récompense de beaucoup d’années. Quand je vois l’équipe qui a gagné la Coupe de France l’an passé, celle qui a œuvré en Coupe d’Europe et qui se qualifie pour les barrages de la Champion’s League, si on regarde sur un passé récent, c’est aussi la patte d’un Christian Gourcuff, qui était à la base d’un recrutement de beaucoup de joueurs qui sont là, d’une continuité avec Sabri Lamouchi et aujourd’hui Julien Stéphan, qui fait un excellent boulot. »

Et à lui d’ajouter : « Des présidents ont aussi bien bossé avant. Il ne faut pas tout résumer à la structure du moment, non. Vous n’êtes pas de génies non plus, ça bien travaillé avant aussi. »