FC Nantes : Christian Gourcuff a mis les Canaris en garde par rapport à Bayonne

true

Ce sera la fête samedi au stade Didier Deschamps de Bayonne où l’Aviron, pensionnaire de National 3, accueillera le FC Nantes en 32es de finale de la Coupe de France. Pour l’occasion, le sélectionneur des Bleus, né dans la cité basque et formé chez les Canaris, assistera à la rencontre.

Une rencontre qui devrait être marquée par un gros engagement physique, si l’on en croit Samuel Moutoussamy. Le milieu de terrain de la Maison Jaune a expliqué hier en conférence de presse que Christian Gourcuff avait briefé ses troupes sur le challenge que les joueurs amateurs allaient leur imposer.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

« En Coupe de France, c’est très compliqué. On le sait, la hiérarchie est souvent bouleversée avec des clubs professionnels qui passent à la trappe devant des clubs dits « amateurs ». Ce sera une rencontre difficile, à l’extérieur, sur un terrain sûrement pas évident. On devra se montrer appliqué sinon, on risque de faire un faux-pas. L’objectif, c’est de se rendre le match facile en ouvrant rapidement le score. Ce qui est sûr, c’est que l’équipe s’attend à un match où il y aura de l’impact. »