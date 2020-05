FC Nantes : Christian Gourcuff tire la sonnette d’alarme pour la reprise

true

Christian Gourcuff a acté son programme de reprise pour le FC Nantes. Les joueurs seront en vacances à partir de ce week-end et il espère pouvoir reprendre au 15 juin pour éviter un drame.

Ce mardi, Christian Gourcuff (FC Nantes) s’est longuement confié à « Ouest-France ». L’occasion pour le technicien breton de revenir sur la reprise de l’entraînement des Canaris. Une reprise qu’il espère comme son président Waldemar Kita pour le milieu du mois de juin.

« Depuis un mois et demi, il était très déstabilisant de faire et défaire des programmes, de ne pas savoir dans quelles conditions on allait reprendre. Avec les contraintes sanitaires demandées par le médical, cela ne me semblait pas trop réaliste », a-t-il glissé : « On a une reprise que j’ai fixée au 15 juin, même si on n’a aucune certitude sur les conditions dans lesquelles celle-ci se fera… Si on ne peut pas reprendre le 15 juin, ça sera dramatique pour la suite ».

En attendant, Christian Gourcuff va donner des vacances à ses joueurs à compter du 11 mai : « C’est indispensable. On continue de leur suggérer un programme jusqu’à ce week-end. Cela sera suivi par une coupure, indispensable pour avoir une fraîcheur. Il y aura ensuite une reprise individuelle de deux semaines afin qu’ils remettent la machine en marche avant de se retrouver le 15 juin. Ce sera une reprise graduelle afin qu’ils se régénèrent, aussi ».