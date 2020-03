FC Nantes : comment le vestiaire des Canaris vit le début de crise

true

Alors que le coronavirus a imposé à la Ligue de stopper temporairement le championnat de France, les joueurs du FC Nantes semblent plus soudés que jamais.

Le coronavirus a réussi à paralyser le monde du football mais c’est finalement une bonne nouvelle. Puisque la santé passe au-dessus de tout le reste, la LFP a rétro-pédalé pour en faire l’annonce ce vendredi matin. Du coup, le quotidien des clubs de Ligue 1 est devenu très particulier. Si certaines équipes continuent à s’entraîner, comme l’OL ou le LOSC, d’autres ont arrêté les frais. L’ASSE et le Stade Rennais en on font partie et ce jusqu’au 23 mars.

Au FC Nantes, Christian Gourcuff est dans une situation de statu quo généralisé, lui qui est passé en conférence de presse jeudi midi. L’entraîneur des Canaris voulait jouer pour garder toute équité sportive mais se plie sans difficulté à la décision prise en haut lieu.

Le FC Nantes plus soudé que jamais

Andrei Girotto est dans le même cas que son coach. S’il souhaitait éviter les huis-clos et l’absence de compétition, le Brésilien du FC Nantes a aussi envoyé un message rassurant sur l’état des troupes à l’heure actuelle à la Jonelière. « On a un groupe fantastique. Les joueurs sont soudés. On travaille les uns pour les autres », a-t-il pris le temps de glisser devant les médias. En ces temps de crise, sanitaire ou sportive, la solidarité sera un atout privilégié.