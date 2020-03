FC Nantes – Coronavirus : Girotto ne souhaite pas la suspension de la L1

true

Si, comme beaucoup, Andrei Girotto déplore le huis clos généralisé en Ligue 1 – Ligue 2 pour endiguer l’épidémie de coronavirus, le défenseur du FC Nantes n’est pas de ceux qui bataillent pour une suspension du championnat français.

« Cette saison, on a déjà joué un match similaire, sans supporter. C’est évidemment un point négatif. On ne pourra pas compter sur notre public et leur soutien C’est plus agréable de jouer dans un stade plein. C’est une phase compliquée, mais il faudra accrocher les trois points face à Nîmes », a-t-il lâché dans des propos rapportés par le compte Twitter officiel du club.

« J’espère que le championnat se poursuivra et que les choses évolueront de manière positive. Nous avons des précautions à suivre bien évidemment face à cette situation particulière », a poursuivi le Brésilien.