FC Nantes : Covid-19, Ligue 1, préparation…le coup de gueule de Gourcuff

En pleine épidémie du coronavirus, la Ligue 1 va reprendre ses droits dans 15 jours. L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, s’interroge.

Plus le temps passe et plus son inquiétude grandit. A se demander, même, comment va bien pouvoir se passer la reprise de la Ligue 1, prévue on vous le rappelle, dans deux semaines, maintenant, avec l’affiche OM-ASSE. Christian Gourcuff, lui, l’entraîneur du FC Nantes, compte ses blessés (2) et ses absents (4), pour cause de coronavirus. Et, de toute évidence, il commence même à avoir de sérieux doutes sur l’avenir.

Des propos accordés hier à Ouest-France, alors que le FCN dispute ce jour un match amical face à Avranches (18 heures). « Chaque club est confronté à ses problèmes. Je ne vois d’ailleurs pas comment la compétition va se passer dans ces conditions. À Nantes, on a été touché parce qu’on a fait des tests tôt : une fois qu’on a mis le doigt dans l’engrenage… Plus on teste, plus on a de cas. Je suis persuadé qu’il y a des cas positifs dans d’autres clubs qui n’ont pas fait ces tests. On aura peut-être des surprises. Franchement, ce serait prétentieux de savoir comment ça va se passer.

« Quand on voit la situation actuelle, on se pose des questions sur le bien-fondé de cette décision. »

On se pose des questions, on se prépare au mieux, mais j’ai aucune certitude, j’ai juste des questions. On est le seul pays, avec la Belgique et les Pays-Bas, à ne pas avoir repris la saison précédente, mais quand on voit la situation actuelle, on se pose des questions sur le bien-fondé de cette décision. En Allemagne, ils en ont moins et ils ont terminé le championnat, donc repousser le problème, avec un championnat galvaudé… »