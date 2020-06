FC Nantes : Covid-19, mercato, ambitions, Gourcuff…Kita répond à tout

true

Le fils de Waldemar Kita, Franck, était en visio-conférence avec certains journalistes afin d’évoquer le retour au terrain du FC Nantes.

L’information a été donnée par nos confrères de l’Equipe il y a quelques minutes. Annoncée de matin par Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes. Philippe Mao, qui occupait chez les Canaris la fonctions de responsable de la cellule du recrutement, a été promu coordinateur sportif.

Franck Kita : « Philippe en avait déjà la fonction mais pas encore le titre. Il donc sera responsable de coordonner soit les féminines, l’académie et les professionnels. C’est un rôle qu’on n’avait pas aujourd’hui. Il a pris une certaine envergure aujourd’hui au club. C’est la raison pour laquelle on a décidé de le nommer. »

Le fils de Waldemar en a également profité pour balayer l’actualité du moment avec certains journalistes par Visio-conférence. Avec, notamment, un point sur le mercato. « Financièrement, nous n’aurons pas de difficulté particulière. Notre budget va avoisiner les 75 millions d’euros. Mais ça sera une année particulière pour tout le monde, c’est une évidence. J’aurais été favorable à la reprise du championnat. Tout le monde a repris sauf nous. C’est dommage pour tout le monde. Nous souhaitons garder tous nos meilleurs joueurs. Imran Louza s’est révélé l’année dernière, il a besoin de poursuivre au club, s’y épanouir et y grandir. On est aussi très heureux d’avoir signé.

Le coach et nous-mêmes sommes très contents du groupe actuel, tant quantitativement que qualitativement. Et comme à chaque mercato, il y a des ajustements. Christian Gourcuff fait du très bon travail, c’est un coach d’expérience, avec qui les relations sont très bonnes, surtout humainement parlant entre le coach et le Président. Ils sont très contents de travailler ensemble.«