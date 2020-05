FC Nantes – Mercato : Kita n’a pas encore abdiqué pour Doumbia

true

Le FC Nantes serait intéressé par le milieu ivoirien Idrissa Doumbia (Sporting Lisbonne, 22 ans) au mercato. Rien n’est encore fait dans ce dossier.

Christian Gourcuff n’est pas fan de la tournure que prend le football professionnel. L’entraîneur du FC Nantes s’est régulièrement élevé contre l’envolée du trading joueurs qui a déréglé, selon lui, le marché européen.

Il n’empêche que le coach des Canaris doit s’adapter à son nouvel environnement et procéder lui aussi à des ajustements dans sa propre effectif. Au rayon des arrivées, O Jogo a ainsi affirmé ce samedi que le FC Nantes ciblait un certain Idrissa Doumbia. À 22 ans, le milieu défensif sort d’une belle saison sous le maillot du Sporting Lisbonne et serait la cible d’une offre de 4 millions d’euros des Canaris.

Le Sporting pourrait être flexible pour Doumbia

Le club portugais attend un chèque de 8 M€ pour laisser filer son numéro 98, sous contrat jusqu’en 2024. Le journal lusitanien précise que le Sporting pourrait accepter de revoir ses intentions à la baisse pour Doumbia, arrivé en janvier 2019 en provenance de l’Akhmat Grozny en échange de 3,8 M€. « Les Canaris sont loin d’avoir perdu espoir sur ce dossier », rassure Foot Mercato.