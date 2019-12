FC Nantes : départ, capitanat, ambitions…Abdoulaye Touré sans aucun tabou

true

Le milieu de terrain du FC Nantes, Abdoulaye Touré, est revenu sur ses envies de départ l’été dernier lors du point-presse avant la réception d’Angers, demain.

Un discours clair, net et précis. Qui montre qu’Abdoulaye Touré sait exactement ce qu’il souhaite faire dans les prochains mois. L’actuel capitaine du FC Nantes, qui avait eu de fortes envies d’ailleurs l’été dernier, mesure aujourd’hui la chance qu’il a d’évoluer en Ligue 1, chez les Canaris. Et ne regrette donc guère d’être resté, même si sa carrière le conduira sans doute ailleurs.

« Si ce n’était pas l’heure de partir cet été, je savais aussi que j’étais prêt à rester. Je suis là et ce n’est pas une mauvaise chose. Le capitanat, c’est une responsabilité importante et je m’efforce de rendre cette confiance. Mais ce n’est pas le brassard qui fera que je vais m’asseoir sur une carrière. J’ai montré que j’étais ambitieux et que j’avais envie de découvrir de nouvelles choses. Et ça passe par l’extérieur. »

🎙️ Christian Gourcuff : « Un derby par la force des choses et la proximité géographique. Ce sont toujours des matches agréables à jouer. Ce sont deux clubs qui ont un riche passé » #FCNSCO pic.twitter.com/3fSwNIW67Z — FC Nantes (@FCNantes) 20 décembre 2019

Demain, face au SCO d’Angers, Touré devrait sans aucun doute honorer une 18e titularisation en Ligue 1 cette saison. Et permettre, en cas de victoire, aux Canaris de partir en vacances avec des rêves européens.