FC Nantes : des mesures drastiques pour la reprise des Canaris

Le FC Nantes, qui reprendra l’entraînement le 16 juin prochain, a déjà tout prévu pour les mesures de sécurité quant à l’épidémie du coronavirus.

Au FC Nantes, comme pour bon nombre de clubs de Ligue 1, c’est bientôt la reprise. Le rendez-vous a même été fixé aux joueurs de Christian Gourcuff puisqu’ils seront sur les terrains de la Jonelière le 16 juin prochain. Ce que l’on savait moins, et qui nous est précisé par le site officiel des Canaris, c’est à quel point le retour des Canaris est soigneusement préparé. En cause, bien entendu, l’épidémie du coronavirus.

« Dès lundi 15 juin et conformément aux recommandations de la LFP, l’effectif professionnel ainsi que le personnel accompagnant les joueurs au quotidien (avec leur accord) seront testés à la Covid-19 via un test PCR et un test sérologique. Ce dernier permettra notamment de savoir si l’un des joueurs ou l’un des salariés concernés du Club a pu contracter le virus auparavant.

Quatre groupes de joueurs mis en place

Quatre groupes ont été définis en préambule de la reprise. Chaque groupe s’est vu attribuer un créneau horaire bien défini, afin d’éviter les rassemblements au sein du Centre d’entraînement. Dans un même groupe, chaque joueur travaillera individuellement en suivant le programme mis en place par le staff technique. Il sera également surveillé de très près par le staff médical (symptômes, pathologies diverses,…) »