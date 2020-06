FC Nantes : le plan du club pour sortir de nouveaux Imran Louza

true

Désireux d’appuyer sur sa formation, le FC Nantes va démarrer avec une réserve de 30 joueurs et l’affiner au fur et à mesure de la préparation.

Entraineur de la réserve du FC Nantes, Pierre Aristouy a évoqué dans « Ouest-France » la reprise à venir du groupe de National 2. Cet été, le club jaune et vert prend d’ailleurs un gros virage dans sa formation en lançant sa prometteuse génération 2002 directement dans le monde des adultes sans passer par la case U19.

Une grosse revue d’effectif au sein de l’équipe réserve

« L’effectif a été chamboulé. C’est une fin de cycle, avec des départs de joueurs qui étaient avec nous depuis longtemps. L’effectif est largement rajeuni avec l’arrivée de la génération 2002 car l’objectif du club était de ne pas casser ce groupe. Au quotidien, on va être plus dans l’exigence avec les jeunes joueurs car ils doivent franchir un cap. On a aussi d’autres garçons qui vont devoir s’affirmer afin de montrer qu’ils peuvent se rapprocher du groupe professionnel », a expliqué l’éducateur qui a convoqué 30 joueurs (dont 4 gardiens) pour la reprise de l’entraînement.

But de la manœuvre : avoir une grosse émulsion dès l’entame de la préparation. « Le groupe va s’affiner au fil des semaines, jusqu’à la reprise de la compétition. Mais c’est intéressant car on va pouvoir jauger les joueurs (…) Je pense qu’on aura des garçons qui vont avoir envie de travailler plus durement, qui veulent prouver qu’ils peuvent avoir leur place. Car souvent, le problème d’une réserve, c’est d’avoir des joueurs impatients. Il peut y avoir une certaine usure. Là, on a majorité de joueurs qui vont découvrir le monde senior, donc la concurrence sera plus accrue ». Avec l’idée d’une maturation plus rapide vers le monde pro ?