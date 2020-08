FC Nantes : deux Canaris déjà obsédés par le voyage à Bordeaux

true

Pour la reprise de la Ligue 1, le FC Nantes se déplacera sur le terrain des Girondins de Bordeaux. Duel déjà attendu côté nantais.

La reprise de la Ligue 1, comme vous le savez, c’est dans trois semaines désormais. Avec, notamment, deux chocs en perspective, OM-ASSE, le vendredi 21 août, et un toujours très attendu derby de l’Atlantique, Girondins de Bordeaux-FC Nantes. Alors que les joueurs de Christian Gourcuff poursuivent leur préparation estivale, ce premier rendez-vous est d’ores et déjà attendu.

Comme en ont attesté le défenseur Dennis Appiah et Bridge Ndilu, l’attaquant, répondant aux questions du site officiel du FCNA. Denis Appiah : « La première journée de Ligue 1 arrive très vite et c’est à nous de nous rapprocher de l’agressivité qui sera mise en compétition pour être au rendez-vous. Cette pré-saison est longue et ce n’est pas forcément ce qu’on apprécie le plus (il sourit). Tout le monde a envie de mettre un pied dans la compétition et j’espère qu’on aura l’occasion de commencer par un succès pour bien se lancer. »

« Il faudra être prêt à répondre présent le jour J, en mettant de l’intensité et beaucoup d’envie dans ce qu’on va entreprendre »

Pour Ndilu, « l’objectif c’est d’arriver prêt physiquement dans trois semaines, pour l’entame du championnat. Il faudra être prêt à répondre présent le jour J, en mettant de l’intensité et beaucoup d’envie dans ce qu’on va entreprendre. Il nous reste trois semaines pour bien se préparer afin d’aller chercher un premier bon résultat. »