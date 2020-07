FC Nantes : Emond répond aux premiers doutes de Gourcuff

true

Titulaire aux côtés de Kalifa Coulibaly en amical contre Anderlecht (0-0), Renaud Emond s’est fait discret. L’attaquant belge (28 ans) sait exactement pourquoi.

Il n’y avait pas grand-chose à tirer du match amical achevé sur un triste 0-0 entre le FC Nantes et Anderlecht hier. Même Christian Gourcuff l’a reconnu au coup de sifflet final malgré quelques enseignements pour la suite de la préparation. « On peut retenir du sérieux dans l’implication et dans la volonté de jouer. Maintenant on est en déficit de rythme et d’agressivité. Par moment, on devient passif, on doit monter d’un cran dans ce domaine-là », a constaté le coach des Canaris dans Ouest France.

Par ailleurs, Gourcuff n’a pas semblé très satisfait de son duo d’attaque Emond-Coulibaly, mais ne veut pas encore tirer trop d’enseignements au vu du faible temps de jeu partagé entre les deux hommes. L’attaquant belge partage son opinion mais promet du mieux pour la suite.

« Je suis plus un 9 et j’étais plus en décrochage »

« Je suis d’accord mais ce n’est que notre deuxième match. C’était un peu compliqué avec ce qu’il s’est passé (les tests Covid), a-t-il assuré dans Ouest France. Il faut être indulgent à ce niveau-là (avec son entente avec Coulibaly). Il y a eu des absents de dernières minutes et nous n’avons jamais vraiment travaillé ensemble donc les automatismes ne peuvent pas se créer sur une mi-temps. Je suis plus un numéro neuf et sur la première mi-temps j’étais plus en décrochage. Pour avoir une complémentarité, il faut plusieurs matches. J’espère pouvoir évoluer, connaître encore mieux mes coéquipiers et marquer des buts cette saison. »