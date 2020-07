FC Nantes : Gourcuff n’épargne pas ses attaquants après Anderlecht (0-0)

true

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, n’était pas franchement satisfait de son duo offensif aligné face à Anderlecht (0-0).

Ce samedi soir, le FC Nantes a livré une prestation plutôt fade face à Anderlecht en amical (0-0). Pas aidés par les trois cas de Covid-19 qui ont obligé à laisser plusieurs joueurs à Nantes, les Canaris ont proposé un visage plutôt poussif.

Après la rencontre, dans des propos relayés par Ouest France, Christian Gourcuff a souligné les principaux manques collectifs qui sont apparus. « On peut retenir du sérieux dans l’implication et dans la volonté de jouer, maintenant on est en déficit de rythme et d’agressivité. Surtout face à cette équipe très agressive et qui nous a surpris, notamment en première mi-temps. On sait qu’on doit travailler sur le rythme et sur l’agressivité collective dans le jeu. Par moments on devient passif, on doit monter d’un cran dans ce domaine-là ».

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Mais le coach nantais a également souligné ce que tous les observateurs ont vu. Le duo Coulibaly – Emond n’a rien montré de fameux à la pointe des Canaris. Et Gourcuff ne s’est pas privé de le dire devant la presse. « La première chose c’était de pouvoir faire une équipe ou tous les joueurs jouent à peu près à leurs postes. C’était l’occasion de donner du temps de jeu. Sur la mi-temps, il n’y a pas eu de complicité entre les deux, ce n’est pas une expérience sur laquelle je pourrais tirer beaucoup d’enseignements », a prévenu le coach des Canaris.