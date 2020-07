FC Nantes : encore un changement pour un match amical

true

Les perturbations continuent pour le FC Nantes. Les Canaris n’affronteront pas Charleroi à Saint-Nazaire, le samedi 1er août, mais en Belgique.

Après l’annulation de la rencontre amicale face à l’ASSE, le FC Nantes doit faire face à un nouveau changement. Les Canaris avaient prévu d’affronter Charleroi, le 1er août, à Saint-Nazaire.

Finalement, les protégés de Christian Gourcuff se rendront… en Belgique ! Les Jaune et Vert, qui réaliseront ce samedi 25 juillet à Anderlecht (15 h) leur deuxième match amical de la préparation après le succès inaugural contre Nyon à Annecy (6-0), enchaîneront ainsi un deuxième test de l’autre côté de la frontière.

En raison du Covid-19, ces deux rencontres se disputeront à huis-clos. Durant cette prédation estival, le FC Nantes fait preuve de malchance. C’est ainsi la troisième fois qu’une rencontre de préparation prévue en France tombe à l’eau. Forcément, ces péripéties doivent agacer les dirigeants et joueurs. Pour voir le côté positif, cette fois-ci, Charleroi n’a pas fait faux-bond aux pensionnaires de la Beaujoire. À contrario, les Girondins de Bordeaux et Saint-Etienne ont purement et simplement annulé. Le FC Nantes se cherche encore deux adversaires, aux dates des 8 et 15 août prochains… Avis aux intéressés !