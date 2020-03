FC Nantes – Enquête Sala : la veuve du pilote sort du silence !

Vendredi dernier, le bureau d’enquête britannique sur les incidents aériens (AAIB) a dévoilé son rapport sur le tragique accident ayant couté la vie à Emiliano Sala ainsi qu’à son pilote Dave Ibbotson. Il en ressort que le crash du Piper Malibu dans lequel voyageait l’Argentin entre Nantes et Cardiff a été causé par une erreur humaine.

Daltonien et ne disposant pas des autorisations pour effectuer ce type de vols commerciaux, Dave Ibbotson – dont le corps n’a jamais été retrouvé – a été clairement mis en cause de cette enquête de la police anglaise. Des attaques difficilement tolérables pour sa veuve Nora, qui s’est exprimé dès la fin de semaine à l’occasion de l’émission « Good Morning Britain ».

« Ce que les médias oublient c’est que le corps de David ne nous a pas été rendu, c’est impossible de faire notre deuil », a-t-elle glissé avant de réagir à la responsabilité de son défunt époux : « Peu importe ce que les gens disent ou font, nous savons comment était Dave et en cela, nous, membres de sa famille nous rend plus forts ».

#RT @BBCWalesNews: Emiliano Sala and pilot David Ibbotson died more than a year ago but an inquest won’t take place until 2021https://t.co/p0MRWwa4VD

— JamesMcCarthy (@MaccaTheHack) March 17, 2020