FC Nantes – EXCLU Mercato : « Gaich, plus un joueur pour Nantes que pour Milan ou le Barça »

Il y a quelques jours, le FC Nantes a tenté sa chance pour recruter Adolfo Gaich (San Lorenzo, 21 ans). Désormais agent de joueurs, l’ancien canari Nestor Fabbri nous présente son compatriote et donne son avis sur cette piste.

But ! FC : Nestor, quel est votre avis sur Adolfo Gaich (San Lorenzo), pour qui le FC Nantes aurait fait une offre ?

Nestor Fabbri : C’est un bon attaquant de surface, assez costaud (1m90). Je n’aime pas trop les comparaisons mais il évolue dans le même registre que le regretté Emiliano Sala. C’est quelqu’un qui peut garder le ballon dos au but, qui n’est pas maladroit dans la surface. Mais bon, en Argentine, il n’est pas encore non plus très connu. Il n’a pas une grosse carrière avec San Lorenzo (27 matches au total). On le connait davantage par rapport à ce qu’il fait en sélection, notamment avec les U20.

On dit de lui que tous les grands clubs européens sont dessus. Forcément, on a un peu de mal à croire que les Canaris puissent rafler la mise…

Nestor Fabbri : Pour être clair, je ne vois pas comment une offre à 3 M€ peut passer pour Gaich. Nantes fait toujours la même chose. Ils démarrent par une offre très basse. San Lorenzo a effectivement besoin d’argent mais ils auront sûrement plus que 3 M€. Je sais qu’il y a déjà eu des offres – notamment une à 10 M€ de Lille – et que San Lorenzo a dit non. Je n’imagine pas que cela puisse se faire en dessous…

« A Nantes, on tente toujours d’avoir les meilleurs joueurs possibles mais à prix bas… »

Clarin le présente comme le joueur du championnat argentin « aux mille offres ». Est-il si prometteur que ça ?

Nestor Fabbri: A mon avis, Adolfo Gaich peut être un attaquant pour le FC Nantes. Mais pas pour un top club en Europe. Je ne le vois pas encore prêt à rejoindre Milan, l’Inter, Barcelone ou encore le PSG. Le problème c’est que venir avec 3 M€ pour convaincre San Lorenzo, ça me paraît très léger… Je ne sais pas ce qu’a cherché à faire Nantes sur le recrutement. Je ne travaille jamais avec eux. En tout cas, s’ils ont effectivement ciblé Gaich, c’est un bon joueur d’avenir.

On parle aussi beaucoup de Benfica. Cela vous paraît davantage plausible ?

Nestor Fabbri : En effet. Benfica, c’est typiquement le club qui n’aura pas de mal à sortir entre 8 et 10 M€ pour un jeune. Les clubs portugais – Porto ou encore le Sporting – font souvent ça avec les joueurs argentins. Ils prennent le pari sur un jeune et, si les choses marchent bien, ils trouveront facilement à le revendre 30 à 40 M€. C’est le genre de paris qui peut se tenter. Est-ce que le FC Nantes peut le faire ? Je ne crois pas. A Nantes, on tente toujours d’avoir les meilleurs joueurs possibles mais à prix bas…