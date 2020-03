FC Nantes : Fabio de retour plus tôt que prévu ? 

true

Le FC Nantes n’en finit pas avec son inconstance chronique cette saison. Très cohérents à Marseille (3-1), les Canaris sont retombés dans leurs travers dimanche à domicile contre le LOSC (0-1) et pointent à une très anonyme 11e place du classement de L1.

Des bonnes nouvelles pourraient toutefois redonner le sourire aux supporters du FC Nantes. On a ainsi appris récemment que Marcus Coco pourrait revenir plus vite que prévu à la compétition grâce au travail de sape réalisé auprès du « FC Nantes Performance Pôle Scientifique », sorte de NantesLab qui fait des miracles sur les blessés grâce à des méthodes innovantes. Coco pourrait ne pas être le seul à bénéficier d’une réhabilitation aussi express.

« Pour un joueur comme Fabio, ça peut être un outil génial »

Fabio, victime d’une rupture du tendon rotulien fin octobre et annoncé absent jusqu’en fin de saison, pourrait être aussi frappé par la grâce, via un appareil de renforcement avec restriction sanguine que le FC Nantes était sur le point d’acquérir la semaine dernière. « Cette machine peut réaliser un garrot au niveau du bras avec un athlète qui fait du rameur, explique le kiné responsable du projet Jean-Philippe Cadu dans France Football. Comme cela empêche le muscle du bras d’être irrigué, il est trompé et réagit comme s’il faisait un effort incroyable. cela permet de travailler avec moins de contrainte articulaire. Marcus l’a d’ailleurs déjà utilisé et pour un joueur comme Fabio, ça peut être un outil génial dans sa rééducation. » Gourcuff en rêve.