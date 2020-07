FC Nantes : Fabio n’est pas la seule satisfaction de Gourcuff cet été

true

De retour à un bon niveau en préparation, Fabio (30 ans) a fait forte impression en amical contre Anderlecht. Le latéral brésilien n’est pas la seule satisfaction des Canaris.

Le FC Nantes a besoin de recruter un nouveau latéral gauche au mercato. Contre Anderlecht (0-0), les manques ont encore été criants dans ce couloir des Canaris même si les attaquants belges n’ont pas su en profiter. Le seul Charles Traoré semble un peu juste pour assumer toute une saison, quand Wesley Moustache est encore trop vert pour en être un remplaçant crédible.

Quand je vois encore les interventions de Petric, le gars est quand même un gardien numéro 2 rassurant. Réactif, bons réflexes et sur sa ligne. #FCNantes — Maxime ThoBlas (@mthomas44230) July 26, 2020

Du coup, Christian Gourcuff a l’idée de placer Fabio à gauche, lui qui est pourtant un homme fort du côté droit des Canaris. Il l’a d’ailleurs prouvé en affichant même une belle complicité avec Anthony Limbombe. Le défenseur brésilien (30 ans) n’est pas la seule satisfaction de son coach lors de cette rencontre amicale.

Petric a marqué des points contre Anderlecht

Outre la bonne prestation d’Alban Lafont, solide et décisif d’emblée, Denis Petric a lui aussi marqué les esprits, avec notamment un duel gagné devant Peter Zulj (75e). Le numéro 2 du FC Nantes au poste de gardien a confirmé la bonne impression laissée lors de ses apparitions de la saison dernière, à savoir un portier rigoureux et rassurant pour son équipe. L’ancien Troyen pourrait avoir un rôle plus important à jouer en 2020-2021.